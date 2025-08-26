Hitachi Energy anuncia fábrica no Vale gerando 2.250 empregos

A Hitachi Energy anuncia nessa terça-feira (26) a construção de uma nova fábrica em Pindamonhangaba. Presente no Brasil há mais de 70 anos, a empresa vai construir uma unidade para produzir transformadores de energia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A planta faz parte de um investimento de aproximadamente US$ 200 milhões no Brasil (cerca de R$ 1 bilhão), anunciado em 2024. Em torno de 80% desse valor (R$ 800 milhões) está sendo destinado à construção da nova unidade. A construção deve ser concluída até meados de 2028.
Com área construída de 46,3 mil m² na primeira fase e expectativa de gerar 450 empregos diretos e cerca de 1.800 indiretos, a fábrica, ao lado da expansão da unidade de Guarulhos, dobrará a capacidade de produção da empresa no país.
A nova planta vai aumentar a capacidade local de produção de transformadores de potência, prontos para atender às demandas do novo e crescente cenário tecnológico, integrando mais fontes de energia renovável.
Segundo a Hitachi, a unidade do Vale do Paraíba representa um marco estratégico na expansão da empresa no Brasil, onde já possui fábricas em Guarulhos (SP) e Blumenau (SC), e na América Latina, ao combinar alta tecnologia, eficiência produtiva e compromisso com a sustentabilidade.
“Esse investimento vai além da construção de uma nova planta e representa um passo estratégico na nossa liderança global em transição energética, um dos temas centrais da COP30. Estamos unindo esforços com governos, empresas e especialistas para acelerar essa transformação, garantindo um fornecimento de energia mais seguro, sustentável e acessível para as comunidades no Brasil, assim como fazemos no mundo, alinhados ao propósito de inspirar a próxima era da energia sustentável”, disse Andreas Schierenbeck, CEO Global da Hitachi Energy.
A subestação da planta será apresentada como um showroom das soluções e equipamentos tecnológicos mais avançados da companhia. Essa iniciativa permitirá que clientes experimentem na prática como a empresa apoia a digitalização operacional e a sustentabilidade na transição energética.