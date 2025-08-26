Hitachi Energy anuncia fábrica no Vale gerando 2.250 empregos

A Hitachi Energy anuncia nessa terça-feira (26) a construção de uma nova fábrica em Pindamonhangaba. Presente no Brasil há mais de 70 anos, a empresa vai construir uma unidade para produzir transformadores de energia.

A planta faz parte de um investimento de aproximadamente US$ 200 milhões no Brasil (cerca de R$ 1 bilhão), anunciado em 2024. Em torno de 80% desse valor (R$ 800 milhões) está sendo destinado à construção da nova unidade. A construção deve ser concluída até meados de 2028.