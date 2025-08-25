Jovens são presos após atear fogo em lixeira no Centro Comercial

Dois jovens, de 22 e 18 anos, foram presos na noite de sexta-feira (22) após atearem fogo em uma lixeira no Centro Comercial, região central de Pindamonhangaba. A ação foi flagrada pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança Integrada) da prefeitura, que repassaram as imagens e as características dos suspeitos à Guarda Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o sistema de monitoramento acompanhou todo o trajeto dos rapazes, permitindo que as equipes de patrulhamento localizassem os envolvidos pouco depois, na praça do Quartel. Eles foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil e permaneceram sob custódia.