Morte em motel de SJC: homem era fisiculturista e teve convulsões

O homem que morreu após passar mal em um quarto de um motel em São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (25), tinha 32 anos e era fisiculturista.

A morte ocorreu por volta das 5h, em um motel na zona sul da cidade. De acordo com informações preliminares, um casal estava em um dos quartos e o homem começou a passar mal, tendo convulsões e apresentando dificuldade para respirar.