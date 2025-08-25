Jovem grávida de 18 anos é espancada após discussão de trânsito

Uma jovem de 18 anos, grávida, foi violentamente agredida na noite deste sábado (23), em General Salgado, cidade a 95 km de São Paulo. O crime, que aconteceu em plena via pública, foi registrado por câmeras de segurança e causou revolta na população.

Segundo as imagens, a vítima caminhava com amigos quando foi atingida pelo retrovisor de um carro. Ao reclamar da atitude do motorista, o homem parou o veículo de forma brusca, desceu e passou a espancar a jovem com socos, chutes e puxões de cabelo.