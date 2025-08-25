Jovem grávida de 18 anos é espancada após discussão de trânsito

Uma jovem de 18 anos, grávida, foi violentamente agredida na noite deste sábado (23), em General Salgado, cidade a 95 km de São Paulo. O crime, que aconteceu em plena via pública, foi registrado por câmeras de segurança e causou revolta na população.
Segundo as imagens, a vítima caminhava com amigos quando foi atingida pelo retrovisor de um carro. Ao reclamar da atitude do motorista, o homem parou o veículo de forma brusca, desceu e passou a espancar a jovem com socos, chutes e puxões de cabelo.
Amigos que estavam no local ficaram em choque e não reagiram. A agressão só terminou quando a esposa do agressor interveio para separar a briga.
Estado de saúde da vítima
De acordo com familiares, a jovem, identificada como Geovana Melo, está com dores nas costas e passará por exames médicos mais detalhados para verificar a saúde do bebê.
Agressor pode ser preso
Testemunhas relataram que o agressor estaria embriagado no momento da violência e teria histórico de agressões anteriores. Ele deve ser ouvido pela polícia nesta segunda-feira (25). A expectativa é de que a Justiça decrete a prisão preventiva.