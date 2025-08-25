Capital da fé, Aparecida pode perder título de estância religiosa

Capital da fé católica no Brasil, com 12 milhões de turistas por ano, Aparecida corre o risco de perder o título de estância turística por falta de prestação de contas. É o que afirmou o prefeito José Luiz Rodrigues, o Zé Louquinho (PL), em entrevista concedida à Rádio Atos em entrevista concedida na última quinta-feira (21).

Segundo o prefeito, o secretário de Turismo de São Paulo, Roberto de Lucena, o comunicou que a cidade será rebaixada na avaliação do setor. O encontro ocorreu durante o 8º Conexidades, em Holambra (SP), evento que reuniu lideranças para debater soluções inovadoras e práticas sustentáveis aplicáveis à realidade municipal.