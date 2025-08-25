Pyetro e Victor: SJC tem 2 mortes no trânsito em menos de 48h

O trânsito de São José dos Campos registrou dois acidentes fatais em menos de 48 horas, que resultaram na morte de uma criança de 7 anos e de um jovem de 22 anos.
Na sexta-feira (22), no final da tarde, o menino Pyetro Gabriel da Silva Nogueira, de 7 anos, foi atropelado por um Chevrolet Cobalt na Avenida Senador Teotônio Vilela, no bairro Monte Castelo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, de 42 anos, seguia em direção à escola para buscar a filha, quando Pyetro atravessou repentinamente. Apesar da tentativa de frear, o garoto foi atropelado. O condutor permaneceu no local, acionou o resgate e colaborou com as autoridades. O acidente aconteceu às 17h30.
O menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Guardas civis municipais e a Polícia Científica atenderam a ocorrência. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso será investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Pyetro foi sepultado no sábado (23), no Cemitério Maria Peregrina, em Santana.
Na madrugada de domingo (24), o jovem Victor Hugo Bittencourt Brasil, de 22 anos, morreu em um acidente de moto na região da Vila Betânia.
De acordo com informações apuradas, Victor Hugo perdeu o controle da motocicleta por volta das 4h40, na altura do Bellatrix Motel, e colidiu contra o guard rail. O impacto foi tão forte que ele foi arremessado e morreu no local. O resgate chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.
Muito querido por familiares e amigos, Victor foi lembrado nas redes sociais como um jovem alegre e prestativo. Seu sepultamento ocorrerá nesta segunda-feira (25), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.