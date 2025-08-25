Fim de semana violento na Dutra tem 2 mortes por atropelamentos

O fim de semana foi marcado por violência na Via Dutra, que registrou dois atropelamentos fatais em trechos do Vale do Paraíba entre a noite de sábado (23) e a madrugada deste domingo (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na altura do km 97, em Pindamonhangaba, um romeiro de 59 anos, que seguia para Aparecida, foi atropelado na noite de sábado (23). Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada de domingo.