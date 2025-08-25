Fim de semana violento na Dutra tem 2 mortes por atropelamentos

O fim de semana foi marcado por violência na Via Dutra, que registrou dois atropelamentos fatais em trechos do Vale do Paraíba entre a noite de sábado (23) e a madrugada deste domingo (24).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na altura do km 97, em Pindamonhangaba, um romeiro de 59 anos, que seguia para Aparecida, foi atropelado na noite de sábado (23). Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada de domingo.
Segundo o irmão, o homem participava de uma romaria quando foi atingido. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente nem se o motorista envolvido permaneceu no local para prestar socorro.
Em São José dos Campos
Poucas horas depois, já na madrugada de domingo (24), outro atropelamento fatal foi registrado, desta vez em São José dos Campos, no km 147,3 da Dutra, sentido São Paulo, próximo ao CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior).
Um homem ainda não identificado foi atingido por um Renault Sandero prata, conduzido por um homem de 39 anos. O motorista permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades e passou por teste do bafômetro, que deu negativo. Em depoimento, afirmou que trafegava em velocidade compatível com a via, sem iluminação pública, quando o pedestre surgiu repentinamente na pista.
A vítima morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José dos Campos para necropsia e identificação.
Ambos os casos foram registrados como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As ocorrências aumentaram a preocupação com a segurança de pedestres e romeiros que utilizam a rodovia, especialmente em períodos de peregrinação religiosa.