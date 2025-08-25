Confrontos com a PM deixam 2 suspeitos mortos na região

Dois homens morreram em trocas de tiros com policiais militares na RMVale durante o fim de semana. Os casos foram registrados em Jacareí, na sexta-feira (22), e em Caraguatatuba, no domingo (24). Ambos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Na noite de sexta-feira (22), um homem morreu após confronto com a Polícia Militar em Jacareí. O caso aconteceu na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica.