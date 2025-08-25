Confrontos com a PM deixam 2 suspeitos mortos na região

Dois homens morreram em trocas de tiros com policiais militares na RMVale durante o fim de semana. Os casos foram registrados em Jacareí, na sexta-feira (22), e em Caraguatatuba, no domingo (24). Ambos estão sendo investigados pela Polícia Civil.
Na noite de sexta-feira (22), um homem morreu após confronto com a Polícia Militar em Jacareí. O caso aconteceu na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais patrulhavam a região quando um veículo em alta velocidade chamou a atenção da equipe. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e seguiu em fuga. Em determinado ponto, o carro parou e o condutor, Alex Júnior de Oliveira, de 31 anos, desembarcou atirando contra a viatura. Os policiais reagiram e atingiram o suspeito, que morreu no local.
Com Alex, foi apreendida uma pistola calibre 7.65. O carro que ele dirigia, um Fiat Punto azul, havia acabado de ser roubado e foi devolvido ao proprietário. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a dinâmica da ocorrência, que será analisada também por meio de perícias.
Em Caraguatatuba
Já na tarde de domingo (24), em Caraguatatuba, um homem morreu após tentar assaltar um policial militar de folga na alameda Búzios, no Pontal de Santa Marina.
De acordo com o registro policial, um policial seguia de motocicleta quando foi abordado por dois homens que saíram de uma área de mata. Um deles, armado, ordenou que ele parasse. O policial reagiu e efetuou sete disparos contra o suspeito armado, que morreu no local. O segundo envolvido conseguiu fugir.
O objeto usado pelo suspeito foi identificado como um simulacro de pistola. O homem não portava documentos e ainda não foi formalmente identificado. O corpo foi levado ao IML da cidade.
Nos dois casos, a Polícia Civil instaurou inquéritos e requisitou perícia para esclarecer a dinâmica das ocorrências. As apurações devem confirmar se houve legítima defesa por parte dos policiais envolvidos.