Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta terça (26)? Confira

A terça-feira (26) será marcada por instabilidade no tempo em várias cidades do Vale do Paraíba e também no Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo , a combinação de calor e umidade deve provocar pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Em algumas regiões, há previsão de trovoadas e até garoa no período noturno.

A cidade terá um dia de sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima pode chegar a 27°C. A umidade relativa do ar fica em 68%.

Taubaté

Em Taubaté, o tempo será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à noite, além de períodos de céu nublado e garoa noturna. Os termômetros variam entre 17°C e 28°C, com 66% de umidade.

Guaratinguetá

A terça-feira em Guaratinguetá será de sol, pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e à noite. A mínima prevista é de 17°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar chega a 57%.

Caraguatatuba