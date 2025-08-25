25 de agosto de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para São José nesta terça (26)? Confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A terça-feira (26) será marcada por instabilidade no tempo em várias cidades do Vale do Paraíba e também no Litoral Norte. Segundo dados do Climatempo, a combinação de calor e umidade deve provocar pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Em algumas regiões, há previsão de trovoadas e até garoa no período noturno.

Confira a previsão por cidade:

São José dos Campos

A cidade terá um dia de sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 16°C e a máxima pode chegar a 27°C. A umidade relativa do ar fica em 68%.

Taubaté

Em Taubaté, o tempo será de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à noite, além de períodos de céu nublado e garoa noturna. Os termômetros variam entre 17°C e 28°C, com 66% de umidade.

Guaratinguetá

A terça-feira em Guaratinguetá será de sol, pancadas de chuva e trovoadas no período da tarde e à noite. A mínima prevista é de 17°C e a máxima de 28°C. A umidade relativa do ar chega a 57%.

Caraguatatuba

Na cidade litorânea, o dia será de céu encoberto e chuvoso, com períodos de sol entre muitas nuvens. A chuva deve se intensificar no período da noite. A temperatura varia de 17°C a 21°C, com 94% de umidade, a mais alta da região.

Campos do Jordão

Na Serra da Mantiqueira, o clima será de sol entre muitas nuvens, mas com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. A mínima será de 13°C e a máxima de 22°C, com 75% de umidade relativa do ar.

