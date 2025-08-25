Pai 'herói' que morreu ao salvar filho em Ubatuba é identificado

Um homem morreu afogado na manhã de domingo (24) na Praia do Sapé, em Ubatuba, no Litoral Norte. A vítima foi identificada como Márcio José Sorroche Pavan, de 44 anos, operador de empilhadeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, Márcio estava na praia acompanhado do filho adolescente, e de sua companheira. Durante um banho de mar, pai e filho chegaram a uma área mais funda e acabaram se afogando.