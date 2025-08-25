Pai 'herói' que morreu ao salvar filho em Ubatuba é identificado

Um homem morreu afogado na manhã de domingo (24) na Praia do Sapé, em Ubatuba, no Litoral Norte. A vítima foi identificada como Márcio José Sorroche Pavan, de 44 anos, operador de empilhadeira.
De acordo com o boletim de ocorrência, Márcio estava na praia acompanhado do filho adolescente, e de sua companheira. Durante um banho de mar, pai e filho chegaram a uma área mais funda e acabaram se afogando.
Populares e guarda-vidas conseguiram retirar os dois da água. Márcio foi encontrado em parada cardiorrespiratória na faixa de areia e recebeu manobras de ressuscitação. Já o adolescente apresentava quadro de hipotermia e foi socorrido.
Equipes do Samu levaram as vítimas ao Pronto Atendimento do bairro Maranduba, onde o médico de plantão constatou a morte de Márcio. O corpo foi encaminhado ao IML para exame necroscópico.
A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental por afogamento e seguirá com os trâmites legais.