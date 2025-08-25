25 de agosto de 2025
MORTE

Alex morre em troca com tiros com a PM no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Ocorrência terminou em morto
Um homem morreu em Jacareí após um confronto com policiais militares. O caso, ocorrido na noite de sexta-feira (22), foi registrado na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, e é investigado pela Polícia Civil como morte decorrente de intervenção policial.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região quando um veículo em alta velocidade chamou a atenção da equipe. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e seguiu em fuga.

Em determinado momento, o carro parou e o condutor, identificado como Alex Júnior de Oliveira, de 31 anos, desembarcou e efetuou dois disparos contra a viatura. Os policiais reagiram e atingiram o suspeito, que caiu ao solo. O Samu foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.

Com Alex, os policiais apreenderam uma pistola calibre 7.65. Posteriormente, a vítima do roubo reconheceu a arma e as roupas usadas no crime.

O automóvel, um Fiat Punto azul, havia acabado de ser roubado e ainda não constava como produto de crime no sistema policial. Após a ação, o carro foi devolvido ao proprietário.

O caso foi acompanhado pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística, que realizaram perícia no local. Também foram solicitados exames residuográficos no suspeito e nos policiais envolvidos, além de perícia balística nas armas apreendidas.

Segundo a delegacia de plantão, não havia câmeras corporais acopladas às fardas dos policiais nem sistemas de monitoramento no trecho da ocorrência.

A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar a dinâmica dos fatos. A investigação deve esclarecer se houve ou não legítima defesa por parte dos agentes.

