Alex morre em troca com tiros com a PM no Vale

Um homem morreu em Jacareí após um confronto com policiais militares. O caso, ocorrido na noite de sexta-feira (22), foi registrado na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, e é investigado pela Polícia Civil como morte decorrente de intervenção policial.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região quando um veículo em alta velocidade chamou a atenção da equipe. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e seguiu em fuga.