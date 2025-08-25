Alex morre em troca com tiros com a PM no Vale

Um homem morreu em Jacareí após um confronto com policiais militares. O caso, ocorrido na noite de sexta-feira (22), foi registrado na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, e é investigado pela Polícia Civil como morte decorrente de intervenção policial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região quando um veículo em alta velocidade chamou a atenção da equipe. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e seguiu em fuga.
Em determinado momento, o carro parou e o condutor, identificado como Alex Júnior de Oliveira, de 31 anos, desembarcou e efetuou dois disparos contra a viatura. Os policiais reagiram e atingiram o suspeito, que caiu ao solo. O Samu foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.
Com Alex, os policiais apreenderam uma pistola calibre 7.65. Posteriormente, a vítima do roubo reconheceu a arma e as roupas usadas no crime.
O automóvel, um Fiat Punto azul, havia acabado de ser roubado e ainda não constava como produto de crime no sistema policial. Após a ação, o carro foi devolvido ao proprietário.
O caso foi acompanhado pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística, que realizaram perícia no local. Também foram solicitados exames residuográficos no suspeito e nos policiais envolvidos, além de perícia balística nas armas apreendidas.
Segundo a delegacia de plantão, não havia câmeras corporais acopladas às fardas dos policiais nem sistemas de monitoramento no trecho da ocorrência.
A Polícia Civil abriu inquérito policial para apurar a dinâmica dos fatos. A investigação deve esclarecer se houve ou não legítima defesa por parte dos agentes.