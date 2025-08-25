Homem é preso com simulacro de pistola e celulares em São José

Um homem foi preso por furto pela Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos.
A ação aconteceu por volta das 18h do último domingo (24), após a polícia ser informada por um transeunte que teve seu celular furtado de dentro de sua clínica veterinária, na rua Pedro Álvares Cabral.
A vítima, que possuía imagens do criminoso e a localização do aparelho, repassou as informações à equipe. Com as características do suspeito, a polícia se dirigiu à avenida João Guilhermino, onde localizou um homem com o mesmo perfil.
Durante a abordagem a polícia encontrou na cintura do indivíduo um simulacro de pistola, além de dois celulares e pertences pessoais.
A vítima reconheceu o homem como o autor do furto e também confirmou que um dos celulares era o seu aparelho.
O criminoso foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.