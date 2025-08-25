Homem é preso com simulacro de pistola e celulares em São José

Um homem foi preso por furto pela Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em São José dos Campos.

A ação aconteceu por volta das 18h do último domingo (24), após a polícia ser informada por um transeunte que teve seu celular furtado de dentro de sua clínica veterinária, na rua Pedro Álvares Cabral.

