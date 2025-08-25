Marlon é executado à queima-roupa na RMVale; VEJA O VÍDEO

O caso é investigado pela Polícia Civil. Marlon foi morto com pelo menos cinco disparos, no tórax e braço, enquanto chegava à entrada do condomínio de motocicleta.

A vítima, de 38 anos, morre na portaria de um condomínio na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, na tarde deste último domingo (24). A cena de extrema violência é capturada por uma câmera de monitoramento. O caso foi mostrado em primeira mão por OVALE .

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas imagens, a vítima cai no chão e o atirador a persegue, com uma arma em punho. O criminoso atira na vítima, enquanto ela está indefesa no chão, e foge em seguida, correndo da cena do crime. A Polícia Civil investiga o crime e analisa as imagens.

Segundo testemunhas, o suspeito estava a pé, usando máscara e roupas de catador de latinhas, disfarce que teria facilitado a aproximação da vítima. Ainda de acordo com relatos, após Marlon cair, o atirador teria conferido os disparos antes de fugir do local.