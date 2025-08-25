Marlon é executado à queima-roupa na RMVale; VEJA O VÍDEO

Caído no chão, Marlon Claro dos Santos é executado à queima-roupa.
A vítima, de 38 anos, morre na portaria de um condomínio na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, na tarde deste último domingo (24). A cena de extrema violência é capturada por uma câmera de monitoramento. O caso foi mostrado em primeira mão por OVALE.
O caso é investigado pela Polícia Civil. Marlon foi morto com pelo menos cinco disparos, no tórax e braço, enquanto chegava à entrada do condomínio de motocicleta.
Nas imagens, a vítima cai no chão e o atirador a persegue, com uma arma em punho. O criminoso atira na vítima, enquanto ela está indefesa no chão, e foge em seguida, correndo da cena do crime. A Polícia Civil investiga o crime e analisa as imagens.
Segundo testemunhas, o suspeito estava a pé, usando máscara e roupas de catador de latinhas, disfarce que teria facilitado a aproximação da vítima. Ainda de acordo com relatos, após Marlon cair, o atirador teria conferido os disparos antes de fugir do local.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente, mas constatou o óbito no local. A Polícia Civil iniciou as investigações e deve utilizar imagens de câmeras de segurança para identificar o autor do crime e apurar a motivação.
Comunicado da Associação Amigos de Itamambuca (SAI)
A SAI divulgou nota oficial confirmando o assassinato de um colaborador e pedindo cautela à comunidade:
“É com imenso pesar que comunicamos que hoje, por volta das 17h, ocorreu um crime na portaria principal de Itamambuca, onde um de nossos colaboradores da SAI foi vítima de assassinato. A polícia já identificou o autor do crime e encontra-se em diligência na busca.
Pedimos a todos os moradores e associados que mantenham a calma, evitem circular pela área da portaria até nova orientação e aguardem informações oficiais.
Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade e sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho. Seguiremos em contato com as autoridades e manteremos a comunidade informada.”
O caso gerou grande comoção entre moradores e turistas, e as autoridades reforçam a importância de colaborar com informações que possam auxiliar na captura do suspeito.