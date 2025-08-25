Canetas emagrecedoras não serão cedidas pelo SUS

A Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) recomendou ao Ministério da Saúde não incluir as canetas emagrecedoras no SUS (Sistema Único de Saúde).

O processo de inclusão era uma solicitação da farmacêutica Novo Nordisk, fabricante de medicamentos como o Wegovy.

