OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Canetas emagrecedoras não serão cedidas pelo SUS

Por Da Redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
Reprodução/Getty Images

A Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) recomendou ao Ministério da Saúde não incluir as canetas emagrecedoras no SUS (Sistema Único de Saúde).

O processo de inclusão era uma solicitação da farmacêutica Novo Nordisk, fabricante de medicamentos como o Wegovy.

Para a decisão foram considerados custo-efetividade, o impacto financeiro estimado em R$ 8 bilhões anuais para os cofres públicos e a segurança dos tratamentos.

Desde junho de 2025, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exige que farmácias e drogarias retenham as receitas de canetas emagrecedoras. A medida visa proteger a saúde da população e combater o uso indiscriminado desses medicamentos, que têm gerado um alto número de efeitos adversos quando utilizados fora das indicações aprovadas.

Entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, apoiaram a decisão, alertando para os riscos da automedicação e para a falta de acesso de pacientes que realmente precisam desses tratamentos.

