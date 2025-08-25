Canetas emagrecedoras não serão cedidas pelo SUS

A Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) recomendou ao Ministério da Saúde não incluir as canetas emagrecedoras no SUS (Sistema Único de Saúde).
O processo de inclusão era uma solicitação da farmacêutica Novo Nordisk, fabricante de medicamentos como o Wegovy.
Para a decisão foram considerados custo-efetividade, o impacto financeiro estimado em R$ 8 bilhões anuais para os cofres públicos e a segurança dos tratamentos.
Desde junho de 2025, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exige que farmácias e drogarias retenham as receitas de canetas emagrecedoras. A medida visa proteger a saúde da população e combater o uso indiscriminado desses medicamentos, que têm gerado um alto número de efeitos adversos quando utilizados fora das indicações aprovadas.
Entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, apoiaram a decisão, alertando para os riscos da automedicação e para a falta de acesso de pacientes que realmente precisam desses tratamentos.