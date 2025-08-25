Violência contra a mulher: Como e onde solicitar ajuda

Em meio às ações do Agosto Lilás, mês dedicado ao combate à violência contra a mulher, o governo de São Paulo divulgou um aumento de 22,3% nos pedidos de medidas protetivas. De janeiro a julho de 2025, foram registradas 67.990 solicitações no estado. Esse crescimento reflete a maior busca por ajuda das vítimas e a expansão da rede de proteção, que agora inclui canais digitais, como o aplicativo SP Mulher Segura.

Como solicitar uma medida protetiva

Em emergências: em situação de risco iminente, ligar imediatamente para o 190.

Registro da ocorrência: procurar uma DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), seja presencialmente ou online. Para maior comodidade, é possível utilizar o aplicativo SP Mulher Segura, que permite registrar B.O. (Boletim de Ocorrência) e solicitar a medida protetiva pelo celular.

Tramitação do pedido: Após o registro, a polícia encaminha o caso ao Judiciário, e o juiz tem até 48 horas para tomar uma decisão. Durante esse período, as equipes policiais podem oferecer proteção imediata, como encaminhamento para abrigos provisórios.

Após a concessão: Se a medida for concedida, a vítima deve manter uma cópia do documento e, em caso de descumprimento, comunicar à polícia imediatamente, pois a violação é crime e pode levar à prisão do agressor.

Funcionalidades do App