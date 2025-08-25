Após veranico, Vale deve ter queda de até 10°C nas temperaturas

Depois do veranico que levou as máximas a patamares históricos — com 37,3°C em São Luiz do Paraitinga na sexta (22) — o Vale do Paraíba inicia a semana sob quebra do padrão de calor. Entre segunda (25) e terça (26), cidades da região devem registrar máximas entre 5°C e 10°C abaixo do que foi observado no pico de calor, com variações conforme a altitude e a influência da umidade marítima.

Veja a previsão para as principais cidades: