Após veranico, Vale deve ter queda de até 10°C nas temperaturas

Depois do veranico que levou as máximas a patamares históricos — com 37,3°C em São Luiz do Paraitinga na sexta (22) — o Vale do Paraíba inicia a semana sob quebra do padrão de calor. Entre segunda (25) e terça (26), cidades da região devem registrar máximas entre 5°C e 10°C abaixo do que foi observado no pico de calor, com variações conforme a altitude e a influência da umidade marítima.
Veja a previsão para as principais cidades:
São José dos Campos: 28 °C/16 °C (seg.) – 26 °C/16 °C (ter.): mais nublado na terça, com ar mais úmido. Alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para declínio de temperatura segue válido.
São Luiz do Paraitinga: 26 °C/16 °C (seg.) – 25 °C/16 °C (ter.): ambiente mais ameno após o recorde regional do inverno. Há aviso de declínio térmico.
Cachoeira Paulista: 32 °C/18 °C (seg.) – 29 °C/17 °C (ter.): tendência de redução gradual nas máximas. Alerta de declínio em vigor.
Campos do Jordão (Serra): 20 °C/12 °C (seg.) – 19 °C/11 °C (ter.): chance de pancadas isoladas na terça e umidade baixa em parte do período.
Em linhas gerais, segunda terá muitas nuvens e aberturas de sol; terça, a circulação de ventos úmidos do mar combinada a instabilidades fracas no litoral pode trazer chuva leve e isolada em pontos da região, sobretudo na Serra.
A virada de padrão vem da entrada de ar mais frio e úmido após o pico de aquecimento. O Inmet mantém avisos para parte do Vale sobre declínio de temperatura (3 °C a 5 °C) e, na Serra, períodos com baixa umidade — cenário típico de transição entre massa de ar seco e aporte de umidade oceânica.
Na sexta (22), o Vale viveu o dia mais quente do inverno até aqui, com 37,3 °C em São Luiz do Paraitinga e máximas acima de 30°C em outras cidades — Taubaté (33,2 °C) e Cachoeira Paulista (32,9 °C); na Serra, Campos do Jordão chegou a 25,1 °C. Esses números ajudam a dimensionar a queda prevista para o início da semana.