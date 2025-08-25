25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AFOGAMENTO

Pai morre e adolescente sobrevive em afogamento no mar de Ubatuba

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Gbmar
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem de 44 anos morreu afogado na praia da Lagoinha, em Ubatuba, no último domingo (24). Um adolescente, filho da vítima, também se envolveu no incidente, que ocorreu próximo à Ilha do Pontal. O jovem sobreviveu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Alertado por banhistas, um guarda-vidas local solicitou apoio do GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimos) e seguiu para o local. Ao chegarem, as equipes de resgate encontraram o pai em parada cardiorrespiratória na faixa de areia, e imediatamente iniciaram a reanimação cardiopulmonar, pedindo apoio de uma unidade de suporte avançado.

O filho, de 17 anos, foi retirado do mar por populares com a ajuda dos guarda-vidas. Ele estava com hipotermia, mas sem sinais de afogamento. Ambos, que eram turistas de Penápolis (SP), foram levados ao pronto atendimento do bairro Maranduba, onde o óbito do pai foi confirmado.

Segundo o relatório, a área não possuía sinalização de perigo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários