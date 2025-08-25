Pai morre e adolescente sobrevive em afogamento no mar de Ubatuba

Um homem de 44 anos morreu afogado na praia da Lagoinha, em Ubatuba, no último domingo (24). Um adolescente, filho da vítima, também se envolveu no incidente, que ocorreu próximo à Ilha do Pontal. O jovem sobreviveu.

Alertado por banhistas, um guarda-vidas local solicitou apoio do GBMar (Grupo de Bombeiros Marítimos) e seguiu para o local. Ao chegarem, as equipes de resgate encontraram o pai em parada cardiorrespiratória na faixa de areia, e imediatamente iniciaram a reanimação cardiopulmonar, pedindo apoio de uma unidade de suporte avançado.