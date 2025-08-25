25 de agosto de 2025
Bombeiros combatem incêndio em casa no Campos de São José

Por Da Redação | São José dos Campos
Um incêndio atingiu uma residência no bairro Campos de São José, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada no último domingo (24), por volta das 18h, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.

O local era uma edícula de 8 metros quadrados. Foram necessários 2.000 litros de água no combate às chamas. A causa do incêndio não foi divulgada. Não houve feridos.

