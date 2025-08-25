25 de agosto de 2025
MACRODRENAGEM

Avenida Brasil tem trecho interditado para obras em Caçapava

Por Da Redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Uma nova etapa das obras de macrodrenagem da avenida Brasil, em Caçapava, começa nesta segunda-feira (25), com interdições e desvios de rotas no transporte público.

As duas vias da avenida Brasil, da ponte até o terreno de eventos, serão interditadas. Enquanto houver interdição, os ônibus que passam pelo trecho terão o itinerário desviado.

Rodoviária, sentido Centro:

  • Rua Professora Aurora Paes da Costa;

  • Rua São Francisco;

Avenida Dr. José de Moura Resende;

  • Ladeira São José.

    • O ônibus que atende o bairro Nova Caçapava terá trajeto diferenciado, seguindo pela rua São Bento, acessando a avenida Brasil para sair na rua Dr. Odilon de Souza Miranda.

    Durante todo o período, o trecho contará com sinalizações específicas para orientação dos motoristas e pedestres. Sempre que possível, haverá liberação total ou parcial com intenção de minimizar impactos no tráfego.

