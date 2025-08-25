Avenida Brasil tem trecho interditado para obras em Caçapava

Uma nova etapa das obras de macrodrenagem da avenida Brasil, em Caçapava, começa nesta segunda-feira (25), com interdições e desvios de rotas no transporte público.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As duas vias da avenida Brasil, da ponte até o terreno de eventos, serão interditadas. Enquanto houver interdição, os ônibus que passam pelo trecho terão o itinerário desviado.
Rodoviária, sentido Centro:
-
Rua Professora Aurora Paes da Costa;
-
Rua São Francisco;
-
Avenida Dr. José de Moura Resende;
Ladeira São José.
O ônibus que atende o bairro Nova Caçapava terá trajeto diferenciado, seguindo pela rua São Bento, acessando a avenida Brasil para sair na rua Dr. Odilon de Souza Miranda.
Durante todo o período, o trecho contará com sinalizações específicas para orientação dos motoristas e pedestres. Sempre que possível, haverá liberação total ou parcial com intenção de minimizar impactos no tráfego.