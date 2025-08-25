Avenida Brasil tem trecho interditado para obras em Caçapava

Uma nova etapa das obras de macrodrenagem da avenida Brasil, em Caçapava, começa nesta segunda-feira (25), com interdições e desvios de rotas no transporte público.

As duas vias da avenida Brasil, da ponte até o terreno de eventos, serão interditadas. Enquanto houver interdição, os ônibus que passam pelo trecho terão o itinerário desviado.