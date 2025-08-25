Homem é preso portando 100 invólucros de cocaína na região

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Geny, em Lorena.
A ocorrência foi registrada no último sábado (23), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o homem e localizaram com ele 100 invólucros de cocaína e 110 eppendorfs vazios.
O suspeito foi preso por tráfico de drogas e conduzido à delegacia de polícia para registro da ocorrência.