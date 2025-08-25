25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso portando 100 invólucros de cocaína na região

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Geny, em Lorena.

A ocorrência foi registrada no último sábado (23), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o homem e localizaram com ele 100 invólucros de cocaína e 110 eppendorfs vazios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O suspeito foi preso por tráfico de drogas e conduzido à delegacia de polícia para registro da ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários