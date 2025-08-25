Homem é preso com crack, maconha e K2 na região

Um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Vila Passos, em Lorena.

A ocorrência foi registrada na manhã de 23 de agosto, durante patrulhamento de policiais militares do 23°BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). Com o suspeito foram apreendidos R$ 624 em dinheiro, 102 pinos de substância K2, 130 porções de maconha, 176 pedras de crack, além de 2 telefones celulares.