Roubo de veículo acaba em prisão em Caraguatatuba

Um homem acusado de roubar um veículo Honda Fit, no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba, foi preso por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na madrugada do último domingo (24).

O roubo tinha acabado de acontecer, quando, em patrulhamento, os policiais foram informados e localizaram o carro trafegando na avenida Dário Leite Carrijo.