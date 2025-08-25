25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ROUBO

Roubo de veículo acaba em prisão em Caraguatatuba

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução

Um homem acusado de roubar um veículo Honda Fit, no bairro Jardim Britânia, em Caraguatatuba, foi preso por policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na madrugada do último domingo (24).

O roubo tinha acabado de acontecer, quando, em patrulhamento, os policiais foram informados e localizaram o carro trafegando na avenida Dário Leite Carrijo.

Houve a abordagem e prisão do ocupante.

