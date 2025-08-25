25 de agosto de 2025
ESTELIONATO

Homem finge ser policial militar e acaba preso em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi preso ao tentar entrar em um estabelecimento comercial no bairro Jardim Aquarius, São José dos Campos, fingindo ser um policial militar.

A ocorrência foi registrada na madrugada do último domingo (24), quando policiais do 1° BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento na avenida Liberdade, foram acionados por populares e se dirigiram ao local.

O suspeito, em traje civil, apresentou, segundo testemunhas, uma funcional digital.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde foi lavrado um Boletim de Ocorrência de natureza estelionato, ficando o marginal à disposição da Justiça.

