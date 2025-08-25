Ladrão é morto ao tentar roubar policial na RMVale, diz comando

Um ladrão morreu na tarde deste domingo (24) após tentar roubar a moto de um policial militar que seguia para o trabalho, no bairro Golfinhos, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, de acordo com informações da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Militar, o agente da Força Tática estava à paisana, trafegando em sua motocicleta, quando foi surpreendido por dois criminosos armados. Um deles anunciou o assalto e apontou a arma para o policial, que reagiu e atirou.