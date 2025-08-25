Ladrão é morto ao tentar roubar policial na RMVale, diz comando

Um ladrão morreu na tarde deste domingo (24) após tentar roubar a moto de um policial militar que seguia para o trabalho, no bairro Golfinhos, em Caraguatatuba, no Litoral Norte, de acordo com informações da Polícia Militar.
De acordo com a Polícia Militar, o agente da Força Tática estava à paisana, trafegando em sua motocicleta, quando foi surpreendido por dois criminosos armados. Um deles anunciou o assalto e apontou a arma para o policial, que reagiu e atirou.
O suspeito atingido morreu no local, enquanto o comparsa fugiu para uma área de mata e não foi localizado.
Arma apreendida
Segundo a ocorrência, o bandido baleado portava uma pistola, que foi apreendida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte. A área foi isolada para perícia técnica.
Segundo caso em 48 horas na RMVale
Esse foi o segundo caso de morte em confronto com a polícia registrado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale) em menos de 48 horas.
Na noite de sexta-feira (23), um homem morreu após troca de tiros com a PM durante perseguição no bairro Jardim Santa Mônica, em Jacareí.