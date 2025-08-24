URGENTE: Homem tenta roubar PM e é morto a tiros na RMVale

Um suspeito foi morto em confronto com a Polícia Militar na tarde deste domingo (24), no bairro Golfinhos, em Caraguatatuba.
O caso aconteceu na Alameda dos Búzios, bairro Golfinhos, na área da 2ª Cia do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Um policial militar, lotado na Força Tática, seguia à paisana para o trabalho em sua moto, portando a sua pistola .40. "Durante o trajeto, foi abordado por dois marginais armados com pistolas e o policial reagiu à abordagem, efetuando disparos que atingiram um dos agressores, o qual caiu ao solo. O segundo marginal empreendeu fuga para uma área de mata nas proximidades e não foi localizado", informou a polícia.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte no local. A área foi isolada para os trabalhos periciais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Foi o segundo caso de morte em confronto com a polícia na RMVale entre a noite de sexta-feira (22) e domingo (24).
Um homem morreu após confronto armado com policiais militares na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, no Jardim Santa Mônica, em Jacareí, na noite desta sexta-feira (23). O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento quando percebeu um veículo em alta velocidade. Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu.