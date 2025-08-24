URGENTE: Homem tenta roubar PM e é morto a tiros na RMVale

Um suspeito foi morto em confronto com a Polícia Militar na tarde deste domingo (24), no bairro Golfinhos, em Caraguatatuba.

O caso aconteceu na Alameda dos Búzios, bairro Golfinhos, na área da 2ª Cia do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Um policial militar, lotado na Força Tática, seguia à paisana para o trabalho em sua moto, portando a sua pistola .40. "Durante o trajeto, foi abordado por dois marginais armados com pistolas e o policial reagiu à abordagem, efetuando disparos que atingiram um dos agressores, o qual caiu ao solo. O segundo marginal empreendeu fuga para uma área de mata nas proximidades e não foi localizado", informou a polícia.