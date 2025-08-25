Achada morta em UPA, Marissol era casada e deixa filha pequena

Achada morta em UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a técnica de enfermagem Marissol Folgozy, de 32 anos, era casada e deixa filha pequena.
Uma tragédia marcou a madrugada deste sábado (23) em Inoã, distrito de Maricá (RJ). Marissol foi encontrada morta dentro da UPA onde trabalhava. Marissol era casada e deixa uma filha pequena, gerando comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.
Segundo informações preliminares, colegas de plantão estranharam sua ausência e a encontraram inconsciente no dormitório da unidade, com um acesso venoso em um dos braços, levantando suspeita de possível uso de medicação.
A equipe médica realizou manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, mas a técnica de enfermagem não resistiu.
A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da perícia técnica. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) do Barreto, em Niterói, onde exames de necropsia deverão apontar a causa da morte. A principal suspeita é de intoxicação exógena provocada por uso de medicamento.
Moradora de Itaipuaçu, Marissol era muito conhecida e querida na região. Sua morte precoce chocou colegas, familiares e moradores locais, deixando um profundo sentimento de perda.