Achada morta em UPA, Marissol era casada e deixa filha pequena

Achada morta em UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a técnica de enfermagem Marissol Folgozy, de 32 anos, era casada e deixa filha pequena.

Uma tragédia marcou a madrugada deste sábado (23) em Inoã, distrito de Maricá (RJ). Marissol foi encontrada morta dentro da UPA onde trabalhava. Marissol era casada e deixa uma filha pequena, gerando comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

