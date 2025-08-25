Brasil: Jovem de 22 anos é encontrada morta com sinais de asfixia

O corpo de Wendelly Gabrielly, de 22 anos, foi encontrado dentro da residência dela, no bairro Parque dos Carajás, por volta das 21h20. O caso chocou a população de Parauapebas (PA).
De acordo com a Polícia Militar, a jovem apresentava sinais de asfixia mecânica. Um pano foi localizado enrolado em seu pescoço, levantando a suspeita de que tenha sido vítima de estrangulamento.
Investigação
O local foi imediatamente isolado para os trabalhos da Polícia Civil e do IML (Instituto Médico Legal), que fez a remoção do corpo. A investigação busca identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
Segundo relatos preliminares, Wendelly atuava como garota de programa na região, o que também pode ajudar a polícia a traçar possíveis linhas de investigação.
Mistério e comoção
A morte da jovem gerou comoção nas redes sociais, onde amigos lamentaram a tragédia e pediram justiça. Até o momento, não há suspeitos confirmados pela polícia.