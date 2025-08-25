Adeus, Victor: a despedida ao jovem de SJC morto em acidente

Conhecido entre familiares e amigos pelo jeito alegre, sorriso marcante e coração generoso, o jovem Victor Hugo Bittencourt Brasil, de 22 anos, perdeu a vida em um acidente de moto no último domingo (24), em São José dos Campos, na região da Vila Betânia.

O corpo de Victor Hugo será sepultado nesta segunda-feira (25), às 14h, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José.