Adeus, Victor: a despedida ao jovem de SJC morto em acidente

Conhecido entre familiares e amigos pelo jeito alegre, sorriso marcante e coração generoso, o jovem Victor Hugo Bittencourt Brasil, de 22 anos, perdeu a vida em um acidente de moto no último domingo (24), em São José dos Campos, na região da Vila Betânia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de Victor Hugo será sepultado nesta segunda-feira (25), às 14h, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, em São José.
O jovem foi lembrado com carinho por familiares e amigos nas redes sociais. “Era impossível não gostar do Victor. Sempre alegre, sempre disposto a ajudar”, escreveu uma amiga.
O acidente
Segundo informações apuradas, Victor Hugo conduzia uma motocicleta por volta das 4h40, entre o Bellatrix Motel e a Avenida Jorge Zarur, sentido Anel Viário, quando perdeu o controle e colidiu contra o guard rail. Com o impacto, foi arremessado e morreu ainda no local.
O resgate foi acionado, mas os socorristas apenas puderam constatar o óbito.
Trânsito no Vale
Segundo o Infosiga, os motociclistas representam 42% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba em 2025. De janeiro a julho, foram 97 vítimas fatais na região.