Patrão descobre que funcionário é seu irmão perdido há décadas

“Você é meu irmão, cara!” — foi com essa exclamação que Antônio Nunes descobriu que seu empregado e amigo de longa data, Maicon Luciani, era na verdade seu irmão caçula, perdido há décadas.

Aos 10 anos, Antônio viu dois de seus irmãos mais novos serem entregues para adoção. Sem saber nomes ou paradeiro, cresceu com a certeza de que um dia os encontraria. O primeiro reencontro aconteceu em 2016, quando Jefferson Greueli, um dos irmãos, descobriu a verdade sobre sua adoção e iniciou junto com Antônio a busca pelo caçula.