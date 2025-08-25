Patrão descobre que funcionário é seu irmão perdido há décadas

“Você é meu irmão, cara!” — foi com essa exclamação que Antônio Nunes descobriu que seu empregado e amigo de longa data, Maicon Luciani, era na verdade seu irmão caçula, perdido há décadas.
Aos 10 anos, Antônio viu dois de seus irmãos mais novos serem entregues para adoção. Sem saber nomes ou paradeiro, cresceu com a certeza de que um dia os encontraria. O primeiro reencontro aconteceu em 2016, quando Jefferson Greueli, um dos irmãos, descobriu a verdade sobre sua adoção e iniciou junto com Antônio a busca pelo caçula.
As pistas eram escassas: o sistema de adoção da época não fornecia informações, e a única referência veio de uma cabeleireira que intermediou o processo na década de 1980. Ela lembrava apenas do nome do pai adotivo, João, e disse que o irmão perdido ainda morava na cidade.
O que Antônio jamais suspeitou é que o irmão caçula trabalhava em sua empresa. A revelação aconteceu durante uma viagem de negócios, quando Maicon comentou casualmente que era adotado e mencionou o sobrenome de origem, Nunes. A coincidência fez Antônio congelar. A confirmação final veio quando Maicon citou detalhes sobre a adoção intermediada pela cabeleireira.
O encontro emocionou a família e encerrou uma busca que durou toda a vida. “A vida é uma caixinha de surpresas”, disse Antônio, emocionado com o desfecho inesperado. *Com informações do portal Metrópoles.