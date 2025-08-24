Após se converter, ladrão se entrega à polícia: 'tenho que pagar'

“Hoje sou evangélico e tô indo na igreja. Tenho que pagar pelo meu erro, eu quero me entregar amanhã pela manhã.”
Foi com essa mensagem, enviada ao delegado Fernando Storti, que um jovem de 23 anos, foragido da terceira fase da Operação Aqueronte, decidiu se entregar voluntariamente à polícia na última quinta-feira (21), em Araguari (MG).
O investigado, cujo nome não foi divulgado, estava entre os 36 alvos com mandado de prisão da operação, que combate facções criminosas atuantes no Triângulo Mineiro. Na manhã de sexta-feira (22), ele cumpriu a promessa e compareceu à Delegacia de Araguari, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele responderá pelo crime de associação criminosa.
A terceira fase da ação foi deflagrada nesta semana, envolvendo as polícias Civil, Militar, Penal e o Ministério Público de Minas Gerais, com o objetivo de combater a atuação de facções criminosas em Araguari e cidades vizinhas. A operação resultou na prisão de 11 pessoas e na apreensão de armas, munições, rádios e drogas.
Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão em cidades como Uberlândia, Sacramento, Uberaba, Araxá, Coronel Fabriciano e Praia Grande (SP).
O caso do jovem que se entregou chamou atenção pelo caráter incomum e reforça a importância da colaboração com as autoridades na elucidação de crimes organizados.