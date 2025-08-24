Após se converter, ladrão se entrega à polícia: 'tenho que pagar'

“Hoje sou evangélico e tô indo na igreja. Tenho que pagar pelo meu erro, eu quero me entregar amanhã pela manhã.”

Foi com essa mensagem, enviada ao delegado Fernando Storti, que um jovem de 23 anos, foragido da terceira fase da Operação Aqueronte, decidiu se entregar voluntariamente à polícia na última quinta-feira (21), em Araguari (MG).

