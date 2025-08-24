Vídeo mostra exato momento em que homem é morto na RMVale

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o assassinato de um homem na tarde deste domingo (24), na portaria de um condomínio na Praia de Itamambuca, em Ubatuba. A vítima, identificada apenas como Marlon, foi atingida por pelo menos cinco disparos, no tórax e braço, enquanto chegava à entrada do condomínio de motocicleta.

Nas imagens, a vítima cai no chão e o atirador a persegue, com uma arma em punho. O criminoso atira na vítima, enquanto ela está indefesa no chão, e foge em seguida, correndo da cena do crime. A Polícia Civil investiga o crime e analisa as imagens.

