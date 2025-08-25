25 de agosto de 2025
NACIONAL

Brasil: jovem Laís é morta com 13 tiros ao atender a campainha

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Laís de Jesus Santos
Laís de Jesus Santos

Uma mulher de 22 anos foi morta a tiros na madrugada deste sábado (23) em Imperatriz, a 632 km de São Luís. A vítima foi identificada como Laís de Jesus Santos.

Segundo a Polícia Civil, Laís foi atingida ao atender no portão de sua residência, sofrendo mais de 13 disparos. O crime está sob investigação da Delegacia de Homicídios, que ainda não divulgou informações sobre suspeitos ou motivação.

Este é o segundo homicídio de mulher registrado em Imperatriz em menos de uma semana. No domingo (17), Sara Lima Ferreira foi encontrada morta com três tiros na cabeça, em uma área de mata próxima a um lixão na Vila Fiquene.

As autoridades reforçam que a população deve colaborar com informações que possam ajudar na elucidação dos casos.

