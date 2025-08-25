Brasil: jovem Laís é morta com 13 tiros ao atender a campainha

Uma mulher de 22 anos foi morta a tiros na madrugada deste sábado (23) em Imperatriz, a 632 km de São Luís. A vítima foi identificada como Laís de Jesus Santos.

Segundo a Polícia Civil, Laís foi atingida ao atender no portão de sua residência, sofrendo mais de 13 disparos. O crime está sob investigação da Delegacia de Homicídios, que ainda não divulgou informações sobre suspeitos ou motivação.