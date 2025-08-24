PAT oferece 509 vagas de emprego para segunda-feira em São José

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana oferecendo 509 vagas de emprego em diferentes áreas, contemplando candidatos com e sem experiência profissional.

Entre os destaques estão 150 vagas para operador de teleatendimento, das quais 95 são destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs).