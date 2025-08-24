PAT oferece 509 vagas de emprego para segunda-feira em São José

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana oferecendo 509 vagas de emprego em diferentes áreas, contemplando candidatos com e sem experiência profissional.
Entre os destaques estão 150 vagas para operador de teleatendimento, das quais 95 são destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs).
Também há oportunidades em funções variadas, como:
- Montador de andaimes: 35 vagas
- Pedreiro: 26 vagas
- Auxiliar de limpeza: 25 vagas
- Soldador: 25 vagas
- Corretor de imóveis: 10 vagas
- Atendente de lanchonete: 10 vagas
A lista completa das vagas pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.
Como se candidatar
O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no Centro.
Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, preferencialmente, currículo impresso.
A orientação é que os candidatos consultem previamente as vagas disponíveis e verifiquem os requisitos de cada oportunidade antes de comparecer ao local.