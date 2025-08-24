25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

VAGAS ABERTAS

PAT oferece 509 vagas de emprego para segunda-feira em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Claudio Vieira/PMSJC

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana oferecendo 509 vagas de emprego em diferentes áreas, contemplando candidatos com e sem experiência profissional.

Entre os destaques estão 150 vagas para operador de teleatendimento, das quais 95 são destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCDs).

Também há oportunidades em funções variadas, como:

  • Montador de andaimes: 35 vagas
  • Pedreiro: 26 vagas
  • Auxiliar de limpeza: 25 vagas
  • Soldador: 25 vagas
  • Corretor de imóveis: 10 vagas
  • Atendente de lanchonete: 10 vagas

A lista completa das vagas pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos.

Como se candidatar

O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Afonso Pena, 175, no Centro.

Para participar dos processos seletivos, é necessário apresentar carteira de trabalho (física ou digital), documento de identidade com foto e, preferencialmente, currículo impresso.

A orientação é que os candidatos consultem previamente as vagas disponíveis e verifiquem os requisitos de cada oportunidade antes de comparecer ao local.

