São José Basket vence Paulistano e chega à liderança no Paulista

O São José Basket venceu o Paulistano por 72 a 64 na tarde deste domingo (24), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete.
Com o resultado desse clássico, o time joseense, comandado pelo técnico Régis Marrelli, assume a liderança, com seis vitórias e uma derrota em sete jogos. E fica à frente de Franca e Corinthians nos critérios de desempates.
Nos números do jogo, Henrique Seixas, do Paulistano, com 14 pontos, foi o cestinha. E o joseense Adyel, com 10 pontos e 14 rebotes, fez um double-double (dois dígitos em dois fundamentos)
Na próxima rodada, o São José volta a jogar quarta-feira (27), quando visita o Bauru, a partir das 19h30, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. No dia seguinte, o Paulistano visita o Osasco, às 20h, na Grande São Paulo.
Como foi o jogo
A partida começou truncada, com forte marcação. Tanto é que os primeiros pontos, que foram do Paulistano, só surgiram com mais de dois minutos de partida.
Depois, os visitantes começaram a abrir vantagem que, quando chegou a oito pontos, Marrelli pediu tempo técnico. E deu certo, o São José reagiu e diminuiu a diferença para três pontos ao final do período: 17 a 14.
No segundo quarto, o Paulistano retomou a vantagem voltou a atuar melhor que o São José. O time da região encontrava dificuldades para penetrar na defesa adversária.
Contudo, a partida mudou de cenário no decorrer do período, onde o São José retomou o controle e passou à frente do placar em determinado momento. E foi para o intervalo na frente do placar, com vantagem de cinco pontos: 34 a 29.
No segundo tempo, o São José voltou no mesmo ritmo forte e aumentou a vantagem no início, impedindo uma reação imediata do Paulistano. Nos minutos finais do período, o clube da capital tentou reagir e chegou a diminuir para quatro pontos. E, com falhas na marcação joseense, empatou em 51 a 51.
Depois, veio o último quarto e o São José logo abriu cinco pontos de frente, ganhando um pouco de tranquilidade. Ainda assim, o jogo seguiu com uma forte marcação e o Paulistano não desistia. Contudo, os joseenses tiveram mais eficiência, principalmente no setor defensivo, e conseguiram segurar a vitória.