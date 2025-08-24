São José Basket vence Paulistano e chega à liderança no Paulista

O São José Basket venceu o Paulistano por 72 a 64 na tarde deste domingo (24), no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete.

Com o resultado desse clássico, o time joseense, comandado pelo técnico Régis Marrelli, assume a liderança, com seis vitórias e uma derrota em sete jogos. E fica à frente de Franca e Corinthians nos critérios de desempates.