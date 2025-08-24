Pai morre afogado ao tentar salvar filho em praia de Ubatuba

Tragédia em Ubatuba: um homem morreu afogado ao tentar salvar a vida do filho no Litoral Norte.
Um homem de 44 anos morreu afogado na tarde deste domingo (24) em Ubatuba. A vítima nadava com o filho, de 17 anos, nas proximidades da Ilha do Pontal, localizada entre as praias da Maranduba e da Lagoinha, quando ambos começaram a se afogar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com informações do GBmar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o guarda-vidas responsável pelo setor foi acionado por banhistas e iniciou o resgate imediatamente. Pai e filho foram retirados da água e receberam os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia.
O adolescente conseguiu sobreviver, mas, apesar das manobras de reanimação, o pai não resistiu e teve o óbito confirmado.
As vítimas foram levadas ao Pronto Atendimento da Maranduba. A família é natural de Penápolis, no interior de São Paulo.
O caso causou comoção entre turistas e moradores da região.