Pai morre afogado ao tentar salvar filho em praia de Ubatuba

Tragédia em Ubatuba: um homem morreu afogado ao tentar salvar a vida do filho no Litoral Norte.

Um homem de 44 anos morreu afogado na tarde deste domingo (24) em Ubatuba. A vítima nadava com o filho, de 17 anos, nas proximidades da Ilha do Pontal, localizada entre as praias da Maranduba e da Lagoinha, quando ambos começaram a se afogar.

