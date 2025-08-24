Padre brasileiro é preso suspeito de abus@r de adolescentes

Um padre brasileiro de 41 anos foi preso na manhã deste domingo (24) em Cascavel, no Oeste do Paraná, suspeito de abusar sexualmente de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade.
De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as investigações começaram em 16 de junho de 2025 e já identificaram ao menos três vítimas, incluindo uma adolescente. A prisão temporária foi decretada após a constatação de que o religioso estaria tentando manter contato com vítimas e testemunhas, o que poderia prejudicar o andamento do inquérito.
Segundo a polícia, o padre preso já apresentava um “padrão de comportamento predatório” desde a época de formação no seminário. Em 2010, ele teria tentado violentar outro seminarista.
As investigações revelam ainda que a maioria das vítimas era formada por jovens ligados à igreja. Para se aproximar, o padre oferecia dinheiro, viagens e presentes, atraindo principalmente adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Em troca, os jovens passariam a noite na casa dele.
O caso segue em investigação, e a Polícia Civil não descarta o surgimento de novas vítimas.