Padre brasileiro é preso suspeito de abus@r de adolescentes

Um padre brasileiro de 41 anos foi preso na manhã deste domingo (24) em Cascavel, no Oeste do Paraná, suspeito de abusar sexualmente de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as investigações começaram em 16 de junho de 2025 e já identificaram ao menos três vítimas, incluindo uma adolescente. A prisão temporária foi decretada após a constatação de que o religioso estaria tentando manter contato com vítimas e testemunhas, o que poderia prejudicar o andamento do inquérito.