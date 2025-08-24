Tragédia em família: mãe e filho morrem em incêndio neste domingo

Uma tragédia marcou a manhã deste domingo (24) com a morte de uma idosa e de seu filho em um incêndio que atingiu duas casas vizinhas. O caso ocorreu por volta das 8h50, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo os bombeiros, a primeira vítima localizada foi a idosa, encontrada já carbonizada dentro da residência. O filho, identificado como Jair, morava ao lado e teria tentado entrar na casa para salvar a mãe, mas acabou não resistindo. Seu corpo foi encontrado parcialmente carbonizado.