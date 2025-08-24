25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NACIONAL

Tragédia em família: mãe e filho morrem em incêndio neste domingo

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Uma tragédia marcou a manhã deste domingo (24) com a morte de uma idosa e de seu filho em um incêndio que atingiu duas casas vizinhas. O caso ocorreu por volta das 8h50, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo os bombeiros, a primeira vítima localizada foi a idosa, encontrada já carbonizada dentro da residência. O filho, identificado como Jair, morava ao lado e teria tentado entrar na casa para salvar a mãe, mas acabou não resistindo. Seu corpo foi encontrado parcialmente carbonizado.

Testemunhas relataram que a cena foi desesperadora. Vizinhos ainda tentaram ajudar, mas as chamas se espalharam rapidamente, impossibilitando o resgate.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas pelos peritos, que vão analisar se houve falha elétrica ou outro fator que tenha dado início ao fogo.

Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento das vítimas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários