Tragédia: seis estudantes morrem afogados durante excursão

Seis estudantes morreram afogados neste sábado (23) durante uma excursão escolar na Praia de Abu Talat, no Egito. Outros 21 alunos ficaram feridos e precisaram ser socorridos às pressas para hospitais da região.
Segundo informações do Ministério da Saúde do Egito, ao menos 16 ambulâncias foram deslocadas para o local. Três estudantes receberam atendimento ainda na praia, mas seis não resistiram e morreram antes de chegar ao hospital.
Praia fechada e alerta máximo
Após a tragédia, as autoridades locais fecharam a praia e hastearam bandeiras vermelhas como sinal de perigo, alertando sobre as fortes correntes marítimas que oferecem risco aos banhistas.
O governo egípcio também reforçou o apelo para que a população e turistas sigam rigorosamente as normas de segurança, a fim de evitar novas tragédias.
Investigações
As causas do acidente estão sob investigação. As autoridades apuram se as medidas de segurança da praia estavam sendo corretamente aplicadas no momento em que os estudantes entraram no mar.
De acordo com o jornal britânico Mirror, a excursão escolar reunia dezenas de adolescentes e mobilizou grande aparato de resgate.