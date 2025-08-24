Tragédia: seis estudantes morrem afogados durante excursão

Seis estudantes morreram afogados neste sábado (23) durante uma excursão escolar na Praia de Abu Talat, no Egito. Outros 21 alunos ficaram feridos e precisaram ser socorridos às pressas para hospitais da região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Ministério da Saúde do Egito, ao menos 16 ambulâncias foram deslocadas para o local. Três estudantes receberam atendimento ainda na praia, mas seis não resistiram e morreram antes de chegar ao hospital.

Praia fechada e alerta máximo