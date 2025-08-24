Monique morre em São José aos 38 anos; veja notas de falecimento

VICTOR HUGO BITTENCOURT BRASIL
Idade: 22
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 25/08/2025 14:00
ANA MARIA CAPRONI DOS REIS
Idade: 89
Data de falecimento: 22/08/2025
Velório: CIDADE DE JESUANIA/MG
Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JESUANIA/MG- 24/08/2025 17:00
MARIA APARECIDA NEMA CIUCCIO
Idade: 84
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 24/08/2025 16:30
HIDEKO ITO
Idade: 90
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 24/08/2025 16:00
BENEDITO DE ARAUJO
Idade: 93
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: RESIDENCIA
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 24/08/2025 15:30
ADELIA DA CONCEIÇAO DE QUINA SOUSA
Idade: 73
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 14:00
MARGARIDA SAMPAIO GALVÃO
Idade: 84
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 24/08/2025 14:00
JOAO ALVES DE SIQUEIRA FILHO
Idade: 83
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 14:00
ODAIR DE CASTRO
Idade: 71
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 13:30
JOSE ARMANDO DA SILVA
Idade: 87
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 13:00
YURIKO KATAOKA
Idade: 84
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 13:00
MONIQUE NOGUEIRA COBRA DUQUES
Idade: 38
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 13:00
VÉRA TEREZINHA DA COSTA BAPTISTA
Idade: 75
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC- 24/08/2025 13:00
BENEDITO ORSANA DAS CHAGAS
Idade: 82
Data de falecimento: 23/08/2025
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 11:00
RICARDO GASPAR
Idade: 68
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 11:00
CARLOS ROBERTO DE LIMA
Idade: 78
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 24/08/2025 11:00
PEDRO FRANCISCO DA CRUZ
Idade: 91
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 10:30
BENEDITO ORSANO DAS CHAGAS
Idade: 82
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 10:00
JOSE VERISSIMO DE CARVALHO
Idade: 78
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 10:00
TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA
Idade: 98
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 3
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 24/08/2025 09:00
MAURICIO JOSE BARBOSA
Idade: 75
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 09:00
MANOEL MARQUES LIMA
Idade: 70
Data de falecimento: 23/08/2025
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 09:00
MIGUEL INACIO DA SILVA
Idade: 80
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 08:00