25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OBITUÁRIO

Monique morre em São José aos 38 anos; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa

VICTOR HUGO BITTENCOURT BRASIL
Idade: 22
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 25/08/2025 14:00

ANA MARIA CAPRONI DOS REIS
Idade: 89
Data de falecimento: 22/08/2025
Velório: CIDADE DE JESUANIA/MG
Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JESUANIA/MG- 24/08/2025 17:00

MARIA APARECIDA NEMA CIUCCIO
Idade: 84
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL CENTRO
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 24/08/2025 16:30

HIDEKO ITO
Idade: 90
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC- 24/08/2025 16:00

BENEDITO DE ARAUJO
Idade: 93
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: RESIDENCIA
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 24/08/2025 15:30

ADELIA DA CONCEIÇAO DE QUINA SOUSA
Idade: 73
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 14:00

MARGARIDA SAMPAIO GALVÃO
Idade: 84
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP- 24/08/2025 14:00

JOAO ALVES DE SIQUEIRA FILHO
Idade: 83
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 14:00

ODAIR DE CASTRO
Idade: 71
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 13:30

JOSE ARMANDO DA SILVA
Idade: 87
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 13:00

YURIKO KATAOKA
Idade: 84
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 13:00

MONIQUE NOGUEIRA COBRA DUQUES
Idade: 38
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 13:00

VÉRA TEREZINHA DA COSTA BAPTISTA
Idade: 75
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC- 24/08/2025 13:00

BENEDITO ORSANA DAS CHAGAS
Idade: 82
Data de falecimento: 23/08/2025
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 11:00

RICARDO GASPAR
Idade: 68
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 11:00

CARLOS ROBERTO DE LIMA
Idade: 78
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 24/08/2025 11:00

PEDRO FRANCISCO DA CRUZ
Idade: 91
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 10:30

BENEDITO ORSANO DAS CHAGAS
Idade: 82
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 10:00

JOSE VERISSIMO DE CARVALHO
Idade: 78
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 24/08/2025 10:00

TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA
Idade: 98
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 3
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 24/08/2025 09:00

MAURICIO JOSE BARBOSA
Idade: 75
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 09:00

MANOEL MARQUES LIMA
Idade: 70
Data de falecimento: 23/08/2025
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 09:00

MIGUEL INACIO DA SILVA
Idade: 80
Data de falecimento: 23/08/2025
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 24/08/2025 08:00

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários