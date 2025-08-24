Ventos de 80 km/h param travessia de balsa na região por 12h

A travessia de balsa entre Ilhabela e São Sebastião ficou paralisada por mais de 12 horas neste domingo (24), devido aos fortes ventos que atingiram até 80 km/h com a chegada de uma frente fria no Litoral Norte.

O serviço foi interrompido por volta da 1h e só retomado por volta das 15h, causando grandes transtornos a turistas e moradores. Durante o período de paralisação, a espera para embarque chegou a quatro horas no sentido Ilhabela. Já em São Sebastião, a fila média foi de 45 minutos.

Apoio aos usuários