Ventos de 80 km/h param travessia de balsa na região por 12h

A travessia de balsa entre Ilhabela e São Sebastião ficou paralisada por mais de 12 horas neste domingo (24), devido aos fortes ventos que atingiram até 80 km/h com a chegada de uma frente fria no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O serviço foi interrompido por volta da 1h e só retomado por volta das 15h, causando grandes transtornos a turistas e moradores. Durante o período de paralisação, a espera para embarque chegou a quatro horas no sentido Ilhabela. Já em São Sebastião, a fila média foi de 45 minutos.
Apoio aos usuários
Segundo a Prefeitura de São Sebastião, cerca de 100 pessoas ficaram aguardando a retomada do serviço. Para amenizar os impactos, a Defesa Civil acionou o protocolo de apoio, oferecendo alimentação e abrigo a pedestres e ciclistas com auxílio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social.
Ventos causaram estragos na região
Além da paralisação da travessia, os fortes ventos provocaram quedas de árvores em diversos pontos da cidade. De acordo com a prefeitura, foram registradas seis quedas na Rodovia Rio-Santos, quatro sobre residências e duas em vias públicas.
Apesar dos danos, não houve feridos nem famílias desalojadas. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos seguem em campo, de Costa Sul a Costa Norte, atuando na remoção das árvores e liberação das vias.