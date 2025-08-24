Adeus, Victor: jovem de 22 anos morre em acidente de moto em SJC

São José dos Campos amanheceu com uma notícia trágica neste domingo (24). O jovem Victor Hugo Bittencourt Brasil, de apenas 22 anos, morreu em um acidente de moto na região da Vila Betânia, por volta das 4h40.
Segundo informações apuradas, Victor Hugo seguia em uma motocicleta entre o Bellatrix Motel e a Avenida Jorge Zarur, sentido Anel Viário, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o guard rail. Com o impacto violento, o jovem foi arremessado e morreu ainda no local.
O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado pelos socorristas.
Velório e sepultamento
O corpo de Victor Hugo foi velado neste domingo (24), na Sala 4 da Urbam, em São José dos Campos. O sepultamento aconteceu no período da tarde, às 14h, no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek.
A tragédia causou grande comoção entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para lamentar a partida precoce do jovem.
Estatísticas
Os motociclistas representam 42% das mortes em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba neste ano, com 97 óbitos em um total de 231 vidas perdidas em rodovias e vias urbanas, de janeiro a julho, segundo o Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).
Entre janeiro de 2015 e julho de 2025, a região acumula 3.855 mortes em acidentes de trânsito, sendo 1.434 delas de motociclistas, o que representa 37,20% do total dos óbitos.