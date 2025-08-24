Adeus, Victor: jovem de 22 anos morre em acidente de moto em SJC

São José dos Campos amanheceu com uma notícia trágica neste domingo (24). O jovem Victor Hugo Bittencourt Brasil, de apenas 22 anos, morreu em um acidente de moto na região da Vila Betânia, por volta das 4h40.

Segundo informações apuradas, Victor Hugo seguia em uma motocicleta entre o Bellatrix Motel e a Avenida Jorge Zarur, sentido Anel Viário, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o guard rail. Com o impacto violento, o jovem foi arremessado e morreu ainda no local.