Em menos de 24h, SJC registra 3 prisões por violência doméstica

Entre a noite de sábado (23) e a madrugada de domingo (248), São José dos Campos registrou três flagrantes de violência doméstica em bairros distintos da cidade — Parque Novo Horizonte, Campos de São José e Campo dos Alemães — com vítimas mulheres de 21, 33 e 36 anos.

Caso 1 — Parque Novo Horizonte (via pública): companheiro agride mulher de 36 anos na frente do filho de 2 anos e 8 meses

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) encontrou uma briga de casal na rua. A vítima relatou que, durante discussão dentro do carro, o companheiro desferiu um soco, na presença do filho pequeno. O suspeito demonstrou resistência passiva e foi algemado. Um veículo danificado foi visto em frente à residência.

Caso 2 — Campos de São José (residência): companheiro, 56 anos, agride mulher de 33; filhos de 12 e 14 também sofrem lesões