Em menos de 24h, SJC registra 3 prisões por violência doméstica

Entre a noite de sábado (23) e a madrugada de domingo (248), São José dos Campos registrou três flagrantes de violência doméstica em bairros distintos da cidade — Parque Novo Horizonte, Campos de São José e Campo dos Alemães — com vítimas mulheres de 21, 33 e 36 anos.
Caso 1 — Parque Novo Horizonte (via pública): companheiro agride mulher de 36 anos na frente do filho de 2 anos e 8 meses
Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) encontrou uma briga de casal na rua. A vítima relatou que, durante discussão dentro do carro, o companheiro desferiu um soco, na presença do filho pequeno. O suspeito demonstrou resistência passiva e foi algemado. Um veículo danificado foi visto em frente à residência.
Caso 2 — Campos de São José (residência): companheiro, 56 anos, agride mulher de 33; filhos de 12 e 14 também sofrem lesões
Segundo a PM, após discussão, o homem arremessou roupas/objetos e agrediu a companheira com um rodo na região do pescoço. O filho, de 14 anos, que tentou intervir, levou um tapa no rosto.
A filha, de 12, ficou com escoriações no pescoço. O suspeito negou as agressões, mas os relatos e lesões foram confirmados pelos policiais. A ocorrência foi gravada; sem uso de algemas.
Caso 3 — Campo dos Alemães (residência): ex-companheiro, 25, invade e agride mulher de 21; prisão após tentativa de se esconder
A vítima afirma que o ex apareceu sem avisar, bateu ao portão e iniciou socos no rosto e na cabeça; ele também teria usado um copo grande para agredi-la, deixando hematomas e arranhões visíveis.
O suspeito foi localizado próximo a uma adega e, ao ver a equipe, tentou se esconder em outra casa; foi preso com algemas, com ação filmada por câmera corporal.