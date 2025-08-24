Idoso morre agarrado a um terço após sofrer um grave acidente

Segurando firmemente um terço nas mãos, o pioneiro de Lucas do Rio Verde, Evadir Prezotto, de 79 anos, perdeu a vida em um trágico acidente na BR-163, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso (MT). O idoso dirigia um HB20 que colidiu de frente com a caminhonete Fiat Strada conduzida pelo engenheiro agrônomo Dener Cristhian Lirani.

De acordo com equipes de resgate, Evadir e o motorista da caminhonete ficaram presos às ferragens. Em seus últimos instantes, o pioneiro permaneceu agarrado ao objeto de fé, gesto que emocionou socorristas e moradores da região.