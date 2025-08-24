Tragédia: Criança de 2 anos tem braço arrancado em escada rolante

Uma tragédia chocou clientes de um shopping em Ecaterimburgo, na Rússia, na última terça-feira (19). Um menino de 2 anos teve o braço arrancado por uma escada rolante, em um acidente que gerou desespero e correria no local.

De acordo com testemunhas, a criança estava acompanhada da mãe quando, em um momento de distração, colocou o braço no vão da escada. O equipamento puxou o membro com força, causando a decepação imediata.

Desespero no shopping