Tragédia: Criança de 2 anos tem braço arrancado em escada rolante

Uma tragédia chocou clientes de um shopping em Ecaterimburgo, na Rússia, na última terça-feira (19). Um menino de 2 anos teve o braço arrancado por uma escada rolante, em um acidente que gerou desespero e correria no local.
De acordo com testemunhas, a criança estava acompanhada da mãe quando, em um momento de distração, colocou o braço no vão da escada. O equipamento puxou o membro com força, causando a decepação imediata.
Desespero no shopping
“O braço já estava arrancado. A mãe gritava e as pessoas corriam para ajudar. Foi assustador de se olhar”, relatou uma testemunha à imprensa local.
Clientes do shopping tentaram prestar socorro antes da chegada do resgate. Um homem improvisou um torniquete para conter o sangramento, enquanto outras pessoas correram até uma farmácia em busca de materiais de emergência.
Atendimento de urgência
Paramédicos chegaram rapidamente, colocaram o braço em gelo e levaram a criança às pressas para um hospital da região. No entanto, após avaliação, os cirurgiões confirmaram que não seria possível realizar o reimplante.
Investigação aberta
O pai do menino disse que não entende como o acidente ocorreu e relatou que parte da escada rolante estava desmontada. “Provavelmente meu filho colocou a mão no degrau, que acabou sugando o braço para dentro”, afirmou.
As autoridades russas abriram uma investigação criminal para apurar possíveis falhas na manutenção do equipamento e as circunstâncias que resultaram no grave acidente.