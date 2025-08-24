25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MUNDO

Tragédia: Criança de 2 anos tem braço arrancado em escada rolante

Por Da redação | Rússia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma tragédia chocou clientes de um shopping em Ecaterimburgo, na Rússia, na última terça-feira (19). Um menino de 2 anos teve o braço arrancado por uma escada rolante, em um acidente que gerou desespero e correria no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com testemunhas, a criança estava acompanhada da mãe quando, em um momento de distração, colocou o braço no vão da escada. O equipamento puxou o membro com força, causando a decepação imediata.

Desespero no shopping

“O braço já estava arrancado. A mãe gritava e as pessoas corriam para ajudar. Foi assustador de se olhar”, relatou uma testemunha à imprensa local.

Clientes do shopping tentaram prestar socorro antes da chegada do resgate. Um homem improvisou um torniquete para conter o sangramento, enquanto outras pessoas correram até uma farmácia em busca de materiais de emergência.

Atendimento de urgência

Paramédicos chegaram rapidamente, colocaram o braço em gelo e levaram a criança às pressas para um hospital da região. No entanto, após avaliação, os cirurgiões confirmaram que não seria possível realizar o reimplante.

Investigação aberta

O pai do menino disse que não entende como o acidente ocorreu e relatou que parte da escada rolante estava desmontada. “Provavelmente meu filho colocou a mão no degrau, que acabou sugando o braço para dentro”, afirmou.

As autoridades russas abriram uma investigação criminal para apurar possíveis falhas na manutenção do equipamento e as circunstâncias que resultaram no grave acidente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários