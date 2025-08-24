'Acho que matei a sua filha', diz homem à sogra após matar esposa

“Acho que matei a sua filha.”
Foi com essa frase que Flávio do Nascimento Santos, 42 anos, entrou em contato com a mãe de Pâmella Maria Rocha Rangel, 21 anos, logo após matar a jovem, que era sua companheira, com um golpe de faca, na noite deste sábado (23), em Brazlândia, no Distrito Federal.
Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma discussão dentro da casa da vítima. Em depoimento, Flávio afirmou que estava sob efeito de drogas quando, em um momento de fúria, pegou uma faca que estava sobre a pia e atingiu o peito de Pâmella.
Tentativa de fuga
Depois de confessar o crime à família da companheira, o homem deixou a residência desnorteado e foi encontrado cerca de duas horas depois no cemitério de Brazlândia, onde tentou se esconder dentro de uma cova. Ele foi preso em flagrante e levado à 18ª Delegacia de Polícia, onde acabou autuado por feminicídio.
Vítima não resistiu
Pâmella chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Brazlândia, mas não resistiu ao ferimento.
Um primo da jovem publicou nas redes sociais, após o crime, que ela vinha sofrendo ameaças de Flávio. “Todos avisaram, mas, como sempre, ele fez a cabeça dela e acabou em tragédia”, escreveu.