'Acho que matei a sua filha', diz homem à sogra após matar esposa

“Acho que matei a sua filha.”

Foi com essa frase que Flávio do Nascimento Santos, 42 anos, entrou em contato com a mãe de Pâmella Maria Rocha Rangel, 21 anos, logo após matar a jovem, que era sua companheira, com um golpe de faca, na noite deste sábado (23), em Brazlândia, no Distrito Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma discussão dentro da casa da vítima. Em depoimento, Flávio afirmou que estava sob efeito de drogas quando, em um momento de fúria, pegou uma faca que estava sobre a pia e atingiu o peito de Pâmella.

Tentativa de fuga