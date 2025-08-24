25 de agosto de 2025
BRASIL

Homem mata a mulher e depois se esconde em cova no cemitério

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Um crime brutal chocou a população de Brazlândia, no Distrito Federal, na noite deste sábado (23). Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, suspeito de ter matado a companheira, de 21 anos, com um golpe de faca durante uma discussão em uma chácara da região.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h45, na Chácara Pedacinho do Céu, próxima ao cemitério local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após uma denúncia de violência doméstica.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Brazlândia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Tentou se esconder em cemitério

O suspeito foi localizado pelos policiais dentro do cemitério de Brazlândia, onde teria tentado se esconder em uma cova para evitar a prisão. Ele foi detido e encaminhado à 18ª Delegacia de Polícia, onde acabou autuado por feminicídio.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

