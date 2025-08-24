Homem mata a mulher e depois se esconde em cova no cemitério

Um crime brutal chocou a população de Brazlândia, no Distrito Federal, na noite deste sábado (23). Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, suspeito de ter matado a companheira, de 21 anos, com um golpe de faca durante uma discussão em uma chácara da região.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h45, na Chácara Pedacinho do Céu, próxima ao cemitério local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após uma denúncia de violência doméstica.