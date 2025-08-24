Vale: Homem é preso após furtar 30 kg de fios de cobre de igreja

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (21) após furtar cerca de 30 kg de fios de cobre de uma igreja em Caçapava, no bairro Parque Residencial Nova Caçapava. O crime ocorreu em um imóvel localizado na rua Doutor Rosalvo de Almeida Teles, bem atrás da base da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na Via Dutra.

Segundo o boletim de ocorrência, o local é fechado e o acesso só seria possível mediante escalada. O suspeito confessou o furto e afirmou que pretendia vender o material por estar enfrentando dificuldades financeiras.

Como foi o flagrante

De acordo com o registro policial, um homem que presta serviços à família proprietária da igreja recebeu a informação de que alguém estaria furtando fios no local. Ele e um colega foram até a área e encontraram o suspeito no estacionamento, já com parte do material.