POLÍCIA

Vale: Homem é preso após furtar 30 kg de fios de cobre de igreja

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (21) após furtar cerca de 30 kg de fios de cobre de uma igreja em Caçapava, no bairro Parque Residencial Nova Caçapava. O crime ocorreu em um imóvel localizado na rua Doutor Rosalvo de Almeida Teles, bem atrás da base da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na Via Dutra.

Segundo o boletim de ocorrência, o local é fechado e o acesso só seria possível mediante escalada. O suspeito confessou o furto e afirmou que pretendia vender o material por estar enfrentando dificuldades financeiras.

Como foi o flagrante

De acordo com o registro policial, um homem que presta serviços à família proprietária da igreja recebeu a informação de que alguém estaria furtando fios no local. Ele e um colega foram até a área e encontraram o suspeito no estacionamento, já com parte do material.

O homem estava com uma lanterna headlight presa à cabeça, além de um alicate turquesa no bolso. Ao lado dele, estavam os fios de cobre retirados da igreja.

Material recuperado

Os fios foram avaliados, apreendidos e devolvidos à vítima. Já a lanterna e o alicate ficaram sob custódia da Polícia Científica para exame pericial.

O caso foi registrado e o suspeito permanece à disposição da Justiça.

