TRAGÉDIA NA PISTA

Romeiro morre atropelado na Dutra a caminho de Aparecida

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um romeiro foi atropelado na Via Dutra, em trecho de Pindamonhangaba, não resistiu aos ferimentos e morreu na madruigada deste domingo (24). O caso aconteceu na noite deste sábado (23), na altura do km 97.

O homem, de 59 anos, ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Taubaté, mas como o quadro era grave. Ele não resistiu e morreu na madrugada deste domingo (24).

O irmão dele esteve presente na delegacia de plantão em Taubaté, onde comunicou o falecimento, dizendo que a vítima fazia uma peregrinação até a cidade de Aparecida.

Não há informações a respeito da dinâmica do acidente e nem se o motorista que atropelou o homem permaneceu no local para prestar socorro.

