Romeiro morre atropelado na Dutra a caminho de Aparecida

Um romeiro foi atropelado na Via Dutra, em trecho de Pindamonhangaba, não resistiu aos ferimentos e morreu na madruigada deste domingo (24). O caso aconteceu na noite deste sábado (23), na altura do km 97.

O homem, de 59 anos, ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Taubaté, mas como o quadro era grave. Ele não resistiu e morreu na madrugada deste domingo (24).