Romeiro morre atropelado na Dutra a caminho de Aparecida

Um romeiro foi atropelado na Via Dutra, em trecho de Pindamonhangaba, não resistiu aos ferimentos e morreu na madruigada deste domingo (24). O caso aconteceu na noite deste sábado (23), na altura do km 97.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem, de 59 anos, ainda chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Taubaté, mas como o quadro era grave. Ele não resistiu e morreu na madrugada deste domingo (24).
O irmão dele esteve presente na delegacia de plantão em Taubaté, onde comunicou o falecimento, dizendo que a vítima fazia uma peregrinação até a cidade de Aparecida.
Não há informações a respeito da dinâmica do acidente e nem se o motorista que atropelou o homem permaneceu no local para prestar socorro.