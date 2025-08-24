ATENÇÃO: Homem morre atropelado na Via Dutra, em São José

Um homem foi atropelado e morto na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (24).
O caso ocorreu na altura do km 147, na pista sentido São Paulo, próximo ao CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), às 1h42.
A vítima foi atingida por um Renault Sandero. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do Renault, um homem de 39 anos, permaneceu no local e apresentou-se às autoridades. Ele testou negativo para ingestão de álcool.
O motorista declarou que trafegava em velocidade compatível com a via — trecho sem iluminação pública — quando avistou repentinamente um pedestre sobre a pista e não conseguiu evitar a colisão. A equipe de resgate da concessionária constatou a morte no local.
A Perícia do IC (Instituto de Criminalística) realizou exames no local e no veículo. A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pelo 2º DP (Distrito Policial).