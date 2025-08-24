ATENÇÃO: Homem morre atropelado na Via Dutra, em São José

Um homem foi atropelado e morto na Via Dutra, em São José dos Campos, na madrugada deste domingo (24).

O caso ocorreu na altura do km 147, na pista sentido São Paulo, próximo ao CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), às 1h42.